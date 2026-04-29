Магнитные бури сегодня, 29 апреля: что будет завтра, мигрени, рассеянность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 29 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как противостоять бурям?

Будут ли магнитные бури 29 и 30 апреля

В среду, 29 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе одной-двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель пока остается ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 24%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 36%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли девять новых вспышек — все относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,8.

«На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого были две подряд X-вспышки 24 апреля. <...> Общие запасы энергии на звезде за последние сутки снизились, но ее пока хватает, чтобы вчера за сутки произвести более 20 вспышек. Уровень преимущественно слабый и средний. <...> Признаков перехода в режим накопления энергии на сильные события пока не видно», — отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 29 апреля, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В четверг, 30 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в течение суток будет преимущественно в зеленой зоне, однако между 03:00 и 06:00 мск возможен всплеск активности, указывает модель.

«Геомагнитная активность находится на низком уровне. Завтра индексы должны оттолкнуться от дна, так как начнется воздействие от очередной корональной дыры, но слабое. Еще неделю назад ожидались бури, но на данный момент модели дают максимум слабые возмущения», — подчеркнули в ИКИ РАН.

На майские праздники пока ожидаются «зеленые» показатели — полностью спокойный 10-дневный период, заключили астрономы.

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Он подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил Горячев.

По словам врача, в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина — эти продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Горячев отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

