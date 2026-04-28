Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 апреля

Во вторник, 28 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 82%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло 10 новых вспышек — все относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,3.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 28 апреля, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В среду, 29 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток будет в зеленой зоне, указывает модель.

Как магнитные бури влияют на человека

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.

Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.

