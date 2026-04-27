Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 27 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 апреля

В понедельник, 27 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, возможна магнитная буря: модель предполагала, что Кр-индекс в начале суток будет в красной зоне (на уровне пяти единиц), а после пойдет на спад и ситуация стабилизируется. Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения достигнуты не были.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 48%, геомагнитных возмущений — 45%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло 16 новых вспышек. 14 из них относятся к классу C (слабые), две — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,9.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 27 апреля, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

Во вторник, 28 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток будет в зеленой зоне — в районе двух единиц.

Какие симптомы может вызвать буря

Магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения, заявила врач общей практики Елена Павлова. Она подчеркнула, что зачастую симптоматика связана с тревожным состоянием или самовнушением.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — сказала Павлова.

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Он подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил Горячев.

По словам врача, в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина — эти продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Горячев отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

