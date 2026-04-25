Магнитные бури сегодня, 25 апреля: что завтра, вспышки на Солнце, давление

На Солнце впервые за два с половиной месяца были зафиксированы вспышки высшего балла X2, 5, рассказали эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь, каков прогноз на завтра?

Что за вспышки произошли на Солнце

По информации ученых, мощные вспышки, которые были зафиксированы 24 апреля, сопровождались крупным выбросом плазмы, которая сейчас уходит вбок, а центр взрыва достаточно сильно смещен к краю Солнца.

«Происходящий <...> рост активности, как и прогнозировалось накануне, преодолел порог вспышек высшего уровня. На Солнце в 04:07 мск произошла вспышка балла X2,5», — пояснили специалисты.

Что известно о магнитных бурях 25 и 26 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 25 апреля, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Эксперты пояснили, что вспышки на Солнце, которые произошли 24 апреля, не окажут никакого влияния на магнитное поле Земли.

«Обе вспышки сопровождались крупными выбросами плазмы, которые хорошо различимы на поступивших снимках с космических телескопов. В то же время место формирования взрывов оказалось довольно сильно смещено к краю Солнца (угол до направления на Землю составляет более 60 градусов), а кроме того, даже глазом видно, что плазма уходит вбок. По этой причине изначально была большая вероятность, что оба события окажутся нейтральными для Земли. Математическое моделирование на данный момент подтверждает этот вывод», — добавили специалисты ИКИ РАН.

При этом, по прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», сегодня геомагнитное поле может находиться в неустойчивом состоянии.

«Геомагнитное поле 25 апреля, возможно, неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 26 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Как справиться с магнитной бурей, кому может быть плохо

Врач общей практики Елена Павлова рассказала NEWS.ru, что магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается.

«Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна. Главное правило — не паниковать. Знание о том, что такое влияние возможно, позволит людям не пренебрегать применением препаратов для коррекции давления, сердечного ритма в этот день», — отметила она.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru заявила, что необходимо тщательно следить за давлением в период магнитной бури.

«Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки. Вы не можете внезапно подготовиться к магнитным бурям. Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, мерьте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить», — пояснила медик.

