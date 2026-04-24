Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:54

Вторая вспышка самого высокого класса зафиксирована на Солнце за день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вторая за 24 апреля вспышка самого высокого класса — Х — зафиксирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Специалисты отметили, что она длилась 17 минут.

24 апреля в 11:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N17W71) зарегистрирована вспышка X2.5 продолжительностью 17 минут, — уточняется в публикации.

Ранее главной причиной возникновения магнитной бури 18 и 19 апреля ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая направлена в сторону Земли. Полностью воздействие дыры было снято только к середине недели, уточнили астрономы.

До этого стало известно, что вечером 13 апреля на Солнце был зафиксирован масштабный выброс плазмы, который не оказал заметного влияния на Землю. Активность произошла около 21:00 мск за правым краем солнечного диска. Основной поток заряженных частиц был направлен в сторону, противоположную земной орбите.

Прежде врач-терапевт Татьяна Воронцова советовала, что во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм. Она отметила, что многие в этот период сталкиваются с недомоганием.

Мир
Космос
солнце
вспышки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.