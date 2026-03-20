20 марта 2026 в 13:46

Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури

Врач Воронцова: во время магнитной бури нужно снизить нагрузку на организм

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм, рассказала «МК в Новосибирске» врач-терапевт Татьяна Воронцова. Она отметила, что многие в этот период сталкиваются с недомоганием.

В дни геомагнитных колебаний пациенты часто жалуются на перепады артериального давления, головные боли и общую слабость. Особенно остро это ощущают люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — рассказала Воронцова.

Врач подчеркнула, что в период магнитной бури лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Она призвала не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря может начаться на Земле днем пятницы, 20 марта. Пока действует прогноз, предполагающий, что общее время геомагнитных возмущений продлится около шести суток.

врачи
метеозависимость
советы
симптомы
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

