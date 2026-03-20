Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури Врач Воронцова: во время магнитной бури нужно снизить нагрузку на организм

Во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм, рассказала «МК в Новосибирске» врач-терапевт Татьяна Воронцова. Она отметила, что многие в этот период сталкиваются с недомоганием.

В дни геомагнитных колебаний пациенты часто жалуются на перепады артериального давления, головные боли и общую слабость. Особенно остро это ощущают люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — рассказала Воронцова.

Врач подчеркнула, что в период магнитной бури лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Она призвала не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря может начаться на Земле днем пятницы, 20 марта. Пока действует прогноз, предполагающий, что общее время геомагнитных возмущений продлится около шести суток.