Мощнейшая магнитная буря дойдет до Земли с опозданием ИКИ РАН: мощная магнитная буря может начаться на Земле днем 20 марта

Мощная магнитная буря может начаться на Земле днем пятницы, 20 марта, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. При этом изначально она ожидалась еще в четверг, 19 марта. Такие изменения обусловлены запоздалым приходом к Земле солнечной плазмы.

Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это почти наверняка лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от двух до трех выбросов, — говорится в заявлении.

Кроме того, пока действует прогноз, предполагающий, что общее время геомагнитных возмущений продлится около шести суток. Четко обозначить последовательность событий непросто, поскольку ситуация сложная и зависит от многих внешних условий, включая воздействие корональных дыр.

Активность солнечных вспышек за минувшие сутки существенно сократилась. Вероятность повышения активности ожидается ближе к началу следующей недели, когда солнечные пятна, находящиеся сейчас на невидимой стороне светила и наблюдаемые аппаратом Solar Orbiter, окажутся направлены в сторону Земли.

Ранее астроном Сергей Богачев из Института космических исследований РАН сообщил, что магнитные бури на Земле будут продолжаться еще около двух лет, а полное исчезновение геомагнитной активности ожидается в 2028–2031 годах. По словам ученого, нынешний 25-й солнечный цикл длится около 11 лет и уже перешел к снижению после пика в 2024 году.