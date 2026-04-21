21 апреля 2026 в 12:34

Генетик рассказала о причинах метеозависимости

Генетик Суркова: метеозависимость можно объяснить особенностями регуляции

У людей с особенностями сосудистой регуляции метеозависимость может проявляться чаще, рассказала «Газете.Ru» генетик, руководитель научных коммуникаций Медико-генетического центра Екатерина Суркова. Она отметила, что на данный момент нет убедительных данных о специфических генах метеозависимости.

Поскольку изменения погоды часто сопровождаются колебаниями атмосферного давления и косвенно влияют на сосудистый тонус, индивидуальные различия в этих системах могут определять, будет ли такой стимул клинически значимым, — объяснила Суркова.

Генетик подчеркнула, что наследственные факторы также могут влиять на предрасположенность к головным болям и мигреням. По ее словам, в таком случае погодные условия могут быть триггерами, но не специфической причиной мигрени.

Ранее генетик Федор Киреев рассказал, что генетика и частые перелеты влияют на развитие варикозной болезни. Он отметил, что генетическое исследование в таких случаях проводится только по показаниям.

