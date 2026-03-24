Генетики раскрыли, когда жизнь человека увеличится еще на 10 лет Генетик Волчков: ученые к 2040 году смогут продлевать жизнь человека на 10 лет

В ближайшие 10–15 лет ученые смогут продлевать жизнь человека как минимум на 10 лет, заявил исполнительный директор Центра живых систем МФТИ, заведующий лабораторией геномной инженерии Павел Волчков. По его словам, которые приводит РБК Life, этого удастся достичь за счет ранней диагностики и персонализированной терапии.

Сегодня большинство препаратов устроены достаточно просто, по логике XX века: они помогают, но большой ценой в виде побочных эффектов и не всегда точного попадания в причину болезни. Этот подход можно заменить более точными и умными технологиями, которые вмешиваются ближе к корню проблемы и при этом дают меньше побочных эффектов. В нашем центре уже есть такие разработки, эти решения должны в среднем добавить около десяти лет физически активной, здоровой жизни, — рассказал Волчков.

Генетик отметил, что современные технологии, в частности полное секвенирование генома, позволяют выявлять заболевания до появления первых симптомов и создавать препараты индивидуально для каждого пациента. Это поможет принципиально изменить подход к лечению.

Ранее председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова сообщала, что шансы на высокую продолжительность жизни закладываются в детстве и зависят от семейных привычек. Она отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери. Наличие ожирения, прием антибиотиков или вредные привычки могут негативно сказаться на здоровье будущего малыша.