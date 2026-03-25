Стало известно, в какое время люди чаще всего сталкиваются с инсультом

25 марта 2026 в 12:13

Генетик Крутовский: люди чаще всего сталкиваются с инсультом с 6 до 11 часов

Люди чаще всего сталкиваются с инсультом и инфарктом утром — с 6 до 11 часов, заявил «Газете.Ru» генетик Константин Крутовский. Он связал это с перестройкой организма во время перехода от сна к бодрствованию.

Перед пробуждением резко повышается уровень гормона стресса — кортизола, который повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений и мобилизует энергетические ресурсы. Для здорового человека это нормально, но у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая нагрузка может стать триггером инфаркта или инсульта, — уточнил Крутовский.

Помимо этого, утром сердце работает намного интенсивнее, чем ночью. К тому же кровь в это время становится более склонной к тромбообразованию. Все это увеличивает риск образования тромба в сосудах сердца или мозга, предупредил специалист.

Ранее врач Марина Шурдумова заявила, что тест УЗП помогает распознать инсульт. Она объяснила, что аббревиатура расшифровывается как «улыбнись — заговори — подними руки». При невыполнении хотя бы одного из перечисленных действий необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

