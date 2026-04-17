Гигантская корональная дыра на Солнце вызовет на Земле геомагнитный шторм ИКИ РАН: магнитная буря мощностью до G2 ожидается на Земле в выходные

Магнитная буря мощностью до G2 ожидается в эти выходные, 18 и 19 апреля, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Главной причиной ее возникновения ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая в это время будет направлена в сторону Земли.

Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности. Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится, — говорится в сообщении.

До этого врач-терапевт Татьяна Воронцова советовала, что во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм. Она отметила, что многие в этот период сталкиваются с недомоганием. Врач подчеркнула, что в период магнитной бури лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе, а также призвала не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.