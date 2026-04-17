17 апреля 2026 в 11:00

Гигантская корональная дыра на Солнце вызовет на Земле геомагнитный шторм

ИКИ РАН: магнитная буря мощностью до G2 ожидается на Земле в выходные

Магнитная буря мощностью до G2 ожидается в эти выходные, 18 и 19 апреля, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Главной причиной ее возникновения ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая в это время будет направлена в сторону Земли.

Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности. Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится, — говорится в сообщении.

До этого врач-терапевт Татьяна Воронцова советовала, что во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм. Она отметила, что многие в этот период сталкиваются с недомоганием. Врач подчеркнула, что в период магнитной бури лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе, а также призвала не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

Большинство россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме
Тысячи судов не могут покинуть Персидский залив из-за войны в Иране
Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин рассказал, как помогают участникам СВО
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
