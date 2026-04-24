Погода в Москве в субботу, 25 апреля: ждать ли дождей и мокрого снега

Погода в Москве в субботу, 25 апреля: ждать ли дождей и мокрого снега

В Москве и Московской области завтра, 25 апреля, в течение суток ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 25 апреля

В Москве завтра, 25 апреля, днем воздух прогреется только до +8 градусов.

«В субботу, 25 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Температура в Москве ночью — от -1 до +1 градуса, по области — от -3 до +2 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер северо-западный и западный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу погоду в российской столице будет определять гребень антициклона.

«В субботу благодаря промежуточному гребню антициклона из-за облаков неуверенно выглянет солнце, обойдется без существенных осадков, в сумерках около 0 градусов (по области местами заморозки до -2 градусов, не исключена слабая гололедица), днем воздух прогреется до +7–10 градусов. В воскресенье очередной „ныряющий“ циклон принесет обложные дожди, которые начнутся с раннего утра, — в сумме за день выпадет до 5–8 литров дождевой воды на метр квадратный. Ночью, при пасмурной погоде, не ниже +3–6 градусов, после полудня, несмотря на ненастье, будет около +9–12 градусов», — уточнил метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 25 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«25 апреля будет облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков. Днем осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура днем — от +6 до +8 градусов. Температура воздуха ночью — от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в субботу, 25 апреля, в Северной столице днем ожидается от +7 до +9 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +3 градусов. Прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Влажность воздуха ожидается около 77%. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Ветер слабый, юго-западный.

