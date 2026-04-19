Нудный дождь и жарища до +36? Погода в Москве в начале августа: чего ждать

По предварительным данным метеосервисов, первая декада августа в Москве стартует с комфортных летних показателей. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 августа, ждать ли нудных дождей и жарищу до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале августа

По информации метеорологических сервисов, август в Москве и Центральной России ожидается в пределах климатической нормы.

В субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а ночью температура опустится до +14 градусов. В этот день возможны сильные дожди. Ветер будет западный, со скоростью около 6–11 м/с.

В воскресенье, 2 августа, характер погоды существенно не изменится. Днем столбики термометров покажут +21 градус, ночная температура ожидается в районе +13 градусов. Осадки, вероятнее всего, сохранятся, но будут не такими интенсивными, как в предыдущий день.

В период с 3 по 5 августа дневная температура воздуха поднимется до +24 градусов. В ночные часы будет довольно прохладно — от +13 до +14 градусов.

Во второй половине первой декады характер погоды начнет постепенно меняться. С четверга по воскресенье, 6–10 августа, дневная температура останется довольно комфортной, в пределах от +22 до +26 градусов. Однако ночи станут еще прохладнее, а количество осадков увеличится.

Атмосферное давление в течение всей декады будет держаться в пределах нормы, характерной для августа, — около 745 миллиметров ртутного столба. Август приносит более влажную погоду по сравнению с июлем. В первой декаде ожидается несколько дождливых дней, но они будут носить кратковременный характер.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Таким образом, в начале августа в российской столице ожидаются нудные дожди, но жарищи до +36 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале августа

В Санкт-Петербурге в субботу, 1 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой моросящий дождь. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью — до +14 градусов. Ветер слабый, 2–4 м/с.

В воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют умеренные дожди, местами возможны ливни. Дневная температура опустится до +22 градусов, ночная — останется на уровне +14 градусов. Ветер юго-западный, 3–5 м/с.

Понедельник, 3 августа, станет самым дождливым днем первой декады. Ожидаются сильные ливни с количеством осадков до 6,7 миллиметра. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью будет около +15 градусов.

Со вторника по пятницу, с 4 по 7 августа, характер погоды существенно не изменится. Сохранится облачность, периодически будут идти дожди различной интенсивности. Дневная температура будет держаться на отметке +24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +14–15 градусов.

Выходные, 8 и 9 августа, вновь принесут дождливую погоду. Дневная температура немного снизится, до +23 градусов, ночная — до +13 градусов.

В понедельник, 10 августа, в Северной столице ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью станет прохладнее — до +12 градусов.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 19 апреля: замедление, блокировка

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 апреля: где сбои в России

Почему не работает WhatsApp 19 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован