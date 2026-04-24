Магнитные бури сегодня, 24 апреля: что завтра, сильная тошнота, гипертония

Сегодня, 24 апреля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 24 и 25 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 24 апреля, магнитной бури не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 68%», — сообщили специалисты.

По информации портала my-calend, сегодня геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии в течение суток.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 25 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Что советуют делать врачи во время магнитной бури

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков пояснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил медик.

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики и научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев пояснил, что для обычного человека геомагнитные возмущения чаще всего остаются незамеченными.

«Согласно наблюдениям, большинство людей не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, которые являются результатом штатного режима работы нашей звезды. Они были с нами всегда, происходят сейчас и будут происходить в дальнейшем. Избавиться от них невозможно, да и необходимости нет, это часть естественных космических процессов», — сказал он.

Читайте также:

Дикие дожди и холод до +10? Погода в Москве в середине августа: чего ждать

Почему не работает Telegram сегодня, 24 апреля: замедление, блокировка

Почему не работает WhatsApp 24 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован