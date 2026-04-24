Бесконечные дожди и холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве прогнозируются осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 25 и 26 апреля, ждать ли бесконечных дождей и холода до -1 градуса?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу в Москве ожидаются небольшие заморозки, а в воскресенье придут дожди.

«В субботу благодаря промежуточному гребню антициклона из-за облаков неуверенно выглянет солнце, обойдется без существенных осадков, в сумерках около 0 градусов (по области местами заморозки до -2 градусов, не исключена слабая гололедица), днем воздух прогреется до +7–10 градусов. В воскресенье очередной „ныряющий“ циклон принесет обложные дожди, которые начнутся с раннего утра — в сумме за день выпадет до 5–8 литров дождевой воды на метр квадратный. Ночью при пасмурной погоде — не ниже +3–6 градусов, после полудня, несмотря на ненастье, будет около +9–12 градусов», — уточнил метеоролог.

По данным метеосервисов, в российской столице, в субботу, 25 апреля, температура воздуха днем составит около +8 градусов, а в области столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. В ночное время воздух остынет до -1 градуса, по области возможны заморозки до -3 градусов. Небо будет облачным с прояснениями. Сильных осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западный и западный, его скорость составит 5–10 м/с.

В воскресенье, 26 апреля, днем температура поднимется до +9–11 градусов. Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя, причем днем он может усилиться. По оценкам синоптиков, в воскресенье может выпасть от 3 до 8 мм осадков. Ветер будет южный, скорость составит 7–12 м/с.

Таким образом, в Москве в выходные дни бесконечных дождей не ожидается, но прогнозируется холод до -1 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил в авторском Telegram-канале, что ухудшение погоды ожидается в воскресенье, 26 апреля.

«Осадки в предстоящие дни ожидаются в виде дождя с мокрым снегом, но так как достаточно тепло, то преобладать будет дождь. Можно отметить, что и сильного ветра в эти дни нет, так как центр циклона будет проходить через Финский залив западнее Санкт-Петербурга. Значительное ухудшение погоды в нашем регионе начнется в воскресенье, в тылу этого циклона и продолжится еще пару дней. Усиление ветра начнется днем в воскресенье до 8–13 м/с в порывах до 15–20 м/с и продолжится еще и 27 и 28 апреля. Осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Температура воздуха в эти дни — от +1 до +6 градусов. Образование снежного покрова в воскресенье на севере Ленинградской области, особенно на Карельском перешейке», — добавил он.

По информации метеоцентров, в Северной столице в субботу, 25 апреля, днем прогнозируется от +7 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Весь день будет пасмурным, ожидаются дожди. Местами возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с.

В воскресенье, 26 апреля, воздух днем прогреется всего до +6 градусов. Ночью температура опустится до -1 градуса. В городе ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые в Ленинградской области приведут к образованию снежного покрова. Ожидается сильный штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15–20 м/с.

