Ласковое солнце и тепло до +25? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве прогнозируются осадки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 24 по 26 апреля, ждать ли ласкового солнца и тепла до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели в Москве ожидаются сильные осадки и прохладная погода.

«В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего осадки примут ливневый характер и к дождю в темное время кое-где может снова примешиваться мокрый снег. Минимальная температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, а максимальная — от +6 до +8 градусов. За два последних рабочих дня в осадкомер Москвы попадет до 10–15 литров небесной воды на каждый квадратный метр улиц, что составляет 30–40% месячной нормы. В выходные характер метеоусловий существенно не изменится. Снова холодные осадки. По ночам — от нуля до +3 градусов, днем — от +4 до +7 градусов», — сказал он.

Синоптик добавил, что прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца.

По информации метеоцентров, в пятницу, 24 апреля, днем воздух прогреется лишь до +7 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Ночная температура опустится до нуля градусов. В утренние часы возможна гололедица на дорогах.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В субботу, 25 апреля, ночью температура может опуститься до −2 градусов (в Подмосковье — до −3), на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +6 градусов, временами будет идти небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3–4 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит около 745 мм ртутного столба.

В воскресенье, 26 апреля, днем воздух прогреется до +8 градусов, однако возможны кратковременные дожди. Ночная температура останется в пределах от нуля до +2 градусов. Ветер юго-западный, 4–5 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит около 742 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в конце недели ласкового солнца и тепла до +25 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 24 апреля, ночью температура опустится до нуля градусов, возможны осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Ветер северо-западный, 3–4 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит около 745 мм ртутного столба.

В субботу, 25 апреля, будет облачная погода, но без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут около −1 градуса. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Влажность воздуха составит 70%.

В воскресенье, 26 апреля, ночью температура в Северной столице сохранится в пределах от +1 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Атмосферное давление будет выше климатической нормы — около 767–769 мм ртутного столба.

