Погода в Москве в понедельник, 25 мая: мощные ливни и прохлада до +17

В Москве и Московской области завтра, 25 мая, ожидаются мощные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 25 мая

По словам Евгения Тишковца, в течение последней недели весны в Москве будет стоять достаточно прохладная погода.

«Во-первых, заключительная неделя весны будет дождливой — в осадкомеры Москвы попадет еще 25–30 мм осадков, или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день. А во-вторых, погода будет очень холодной, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков. Начало недели в столице нашей Родины начнется с умеренной майской температуры — от +17 до +20 градусов. Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до +6–9 градусов, а дневная — до +13–16 градусов. В среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ночью — от +5 до +8 градусов, а днем — от +11 до +14 градусов», — отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеорологических центров, в понедельник, 25 мая, погодные условия будут формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет в регион облачность и осадки. В ночь на понедельник Московский регион окажется в его зоне, что обеспечит более плотную облачность и мощные дожди. Атмосферное давление опустится до 731 миллиметра ртутного столба. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

Ночью воздух остынет до +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся только до +18 градусов. Синоптики отмечают, что в начале недели в российской столице температура будет близка к климатической норме.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 25 мая

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра.

«25 мая облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в начале следующей недели будут идти дожди.

«В начале недели циклоны будут следовать севернее Санкт-Петербурга, принося с собой дожди, усиление западного ветра в порывах до 15–18 м/с. Чуть слабее, 7–12 м/с, ветер будет в воскресенье, а в понедельник опять усилится», — пояснил метеоролог.

