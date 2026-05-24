Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России

Сегодня, 24 мая, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 24 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 24 мая, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных операторов связи сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 24 мая поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы из Татарстана, Тюмени, Ставрополья, Якутии, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского, Приморского и Краснодарского краев, Московской, Новосибирской, Астраханской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Белгородской, Тамбовской и Калининградской областей.

Почему не работает мобильный интернет 24 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Отключения связаны с тем, что при совершении атак часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь, объяснили специалисты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

В мэрии Казани, комментируя жалобы горожан на сбои, которые продолжаются уже около недели, объяснили, что город не отключает мобильный интернет, а временные ограничения могут быть связаны с мерами безопасности.

«Включить не можем, так как город его и не отключает. Да, действительно, как поясняли ранее в минцифре РТ, в связи с мерами безопасности могут временно ограничивать мобильный интернет», — пояснили в мэрии.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Полноценную работу мобильного интернета в регионах чаще всего восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки.

В частности, туда входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

Кроме того, министерство цифрового развития проработало технические решения для стабильной работы банкоматов и платежных терминалов в период, даже когда отключен мобильный интернет.

