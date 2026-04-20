Магнитные бури сегодня, 20 апреля: что завтра, скачки давления, апатия

Сегодня, 20 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 20 апреля, сильной магнитной бури не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 21%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 45%. Вероятность спокойного магнитного поля — 34%», — сообщили специалисты.

По информации портала my-calend, на Земле началась слабая магнитная буря силой четыре балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 21 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Что делать метеозависимым во время магнитной бури

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru заявила, что необходимо тщательно следить за давлением в период магнитной бури.

«Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки. Вы не можете внезапно подготовиться к магнитным бурям. Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, меряйте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить», — пояснила медик.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сообщил, что во время магнитной бури человек чувствует усталость и сонливость.

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством. Когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом», — рассказал специалист.

