Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 апреля: где сбои в России

Сегодня, 27 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 27 апреля

Ежедневно на мониторинговых ресурсах появляются сотни жалоб о сбоях мобильного интернета от российских пользователей. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет около 200 на момент публикации. Сообщения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Подмосковья, Белгородской, Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской, Ленинградской областей, Приморского края, Тульской области, Камчатского края и других регионов.

Почему не работает мобильный интернет 27 апреля

Мобильный интернет может работать плохо или не функционировать вовсе в рамках режима «Беспилотная опасность». Меры необходимы для противодействия дронам, которые могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский отметил, что отключение мобильного интернета периодически происходит в преддверии важных событий, крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

Ограничения вводят по сигналам безопасности специально обученные силовые структуры, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что поводом могут выступать не только атаки БПЛА, но и другие угрозы безопасности, которые могут фиксировать спецслужбы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал граждан набраться терпения и понимать, что отключения мобильного интернета — элемент безопасности.

«Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — сказал Боярский.

Как пользоваться интернетом во время отключений

Во время ограничений мобильной сети в штатном режиме продолжают работать голосовая связь, СМС и приложения из белого списка, в том числе соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В белые списки также входят сервисы «Яндекса», сайты и приложения сотовых операторов, банков, аптек, клиник, маркетплейсов, сервисы налогоплательщиков, «Госуслуги», сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и многие другие популярные среди россиян порталы.

