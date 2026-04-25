Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 апреля: где сбои в России

Сегодня, 25 апреля, жители Москвы, Челябинска и других российских регионов сообщают о проблемах в работе мобильного интернета. Что известно о причинах сбоев, как долго они продлятся?

Где в РФ не работает мобильный интернет 25 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 25 апреля, нестабильное интернет-соединение наблюдается в десятках российских регионов. Пользователи отмечают, что из-за сбоев в работе мобильного интернета не могут получить доступ к приложениям на смартфонах, загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Проблемы наблюдаются у пользователей разных сотовых операторов. 25 апреля больше всего жалоб на сбои в работе мобильного интернета поступило от жителей Челябинска. С аналогичными трудностями столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского, Краснодарского и Хабаровского краев, Свердловской, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Белгородской, Владимирской Иркутской областей.

Почему не работает мобильный интернет 25 апреля

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с мобильным интернетом связаны с предотвращением террористических угроз. Глава государства объяснил, что заблаговременное информирование о вводимых ограничениях не представляется возможным, поскольку соответствующие рассылки могут нанести ущерб оперативной разработке.

«Потому что преступники, то есть они тоже все слышат, все видят», — заявил он.

Сбои в работе мобильного интернета чаще всего наблюдаются в период угрозы БПЛА. Специалисты объяснили, что ограничения необходимы для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Как долго продлятся сбои в работе мобильного интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что меры по ограничению мобильного интернета применяются по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак» и продлятся они «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

При этом глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверил, что ограничения работы мобильного интернета — временное явление.

Что делать, если не работает мобильный интернет

При отсутствии мобильного интернета россияне могут оставаться на связи благодаря звонкам и СМС-сообщениям. Также пользователи могут общаться в соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и национальном мессенджере MAX, которые входят в белый список и работают в период сбоев.

Кроме того, в период ограничений остаются доступными маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, сайты мобильных операторов, приложения банков и другие сервисы, которые включены в белый список. Минцифры пополняет соответствующий перечень регулярно, в него входит более 500 российских сайтов и приложений.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 25 апреля: что завтра, вспышки на Солнце, давление

Когда отключат отопление в Москве и Петербурге в 2026 году: какие условия

Скандал с Варшавером, срок на Украине, Пугачева: как живет Дмитрий Певцов