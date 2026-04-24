Когда отключат отопление в Москве и Петербурге в 2026 году: какие условия

В Москве и Санкт-Петербурге установилась теплая погода, что может поспособствовать более раннему завершению отопительного сезона. Что об этом известно, когда отключат отопление в российской и Северной столицах в 2026 году, какие для этого нужны условия?

Когда отключат отопление в Москве в 2026 году

Точной даты отключения отопления нет, поскольку это зависит от погодных условий. Для определения сроков отключения отопления учитывают среднесуточную температуру воздуха. Обычно отопление в Москве отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °C на протяжении пяти дней подряд.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков пояснил, что по причине установившейся теплой погоды систему теплоснабжения города перевели на минимально возможные параметры работы. Так, температура сетевого теплоносителя поддерживается на уровне, достаточном для подогрева горячей воды до нормативных +60 градусов.

По статистике, в российской столице отопление отключают в середине апреля — начале мая, однако чаще всего — в конце апреля. В 2025 году отопление отключили 6 мая, в 2024 году — 26 апреля, в 2023 году — 11 мая, в 2022 году — 15 мая.

Отключать батареи сначала будут на фабриках и заводах, затем — в жилых домах, после — в детских садах, школах, поликлиниках и больницах.

Отмечается, что март 2026 года в Москве стал самым теплым за все время метеонаблюдений, обогнав рекордный 2007 год, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Когда отключат отопление в Санкт-Петербурге в 2026 году

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге тоже может быть завершен только после пяти дней со среднесуточной температурой выше +8 градусов. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению вместе с ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» следят за погодой и примут решение либо о полном отключении отопления, либо о переходе на периодический обогрев.

Исторически отопительный сезон в Северной столице чаще заканчивается в мае. За последние 46 лет исключениями стали только 2002 и 2008 годы, когда тепло пришло раньше — 27 и 30 апреля соответственно.

В 2025 году отопление в Санкт-Петербурге отключили 19 мая, в 2024 году — 17 мая, в 2023 году — 11 мая, в 2022 году — 15 мая.

