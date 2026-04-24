Скандал с Варшавером, срок на Украине, Пугачева: как живет Дмитрий Певцов

Народный артист России Дмитрий Певцов совмещает творческую деятельность с политической карьерой. Что известно о его новых проектах, скандалах и личной жизни?

Чем известен Певцов

Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве, окончил ГИТИС. В 1986–1987 годах проходил службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии.

Актер дебютировал в кино в 1986 году в телевизионном фильме «Конец света с последующим симпозиумом». Широкую известность Певцову принесли роли в лентах «Мать», «Бандитский Петербург» и «Турецкий гамбит». Также он снимался в лентах «Юнона и Авось», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «О любви», «ВСЛУХ» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 90 работ.

Параллельно со съемками в кино Певцов развивал музыкальную карьеру. В 2021 году был избран депутатом Госдумы VIII созыва, на настоящий момент занимает пост первого зампредседателя комитета по культуре.

Что известно о личной жизни Певцова

Дмитрий Певцов в студенческие годы состоял в отношениях с однокурсницей Ларисой Блажко. В 1990 году у них родился сын Даниил, спустя время пара рассталась.

В 1994 году Певцов женился на актрисе Ольге Дроздовой. В 2007 году у них родился сын Елисей. В августе 2012 года он выпал с балкона третьего этажа и был госпитализирован с множественными травмами. 3 сентября наследник пары скончался. Справиться с утратой сына артисту помогла вера.

«Даже моя супруга, мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы вытащить меня из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на до и после», — делился он.

Дмитрий Певцов (слева) с супругой актрисой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем перед началом премьеры фильма «Дополнительное время» в кинотеатре «Октябрь» в Москве Фото: Алексей Майшев /РИА Новости

Как Певцов относится к СВО

Дмитрий Певцов поддерживает проведение спецоперации. В октябре 2022 года он выступил перед российскими военнослужащими и сообщил им о том, что на фронте им предстоит сражаться с «силами тьмы».

«Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому как к каким-то сказкам», — заявил он со сцены.

В феврале 2025 года Певцова заочно приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. В ответ артист заявил, что не воспринимает всерьез срок и заверил, что цели спецоперации будут достигнуты.

«За что такая „честь“? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации», — сказал он.

Как Певцов относится к уехавшим артистам

Дмитрий Певцов осуждает артистов за решение покинуть Россию в период спецоперации. Он уверен, что уехавшие «приползут обратно, потому что деньги кончатся».

«К сожалению, у нас есть и „ждуны“. Те, которые поглупее, типа Хаматовой, уехали, что-то шипят, воняют за границей. Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся. Но есть и такие, кто остались здесь… Им плевать на тех, кто сражается и погибает… К сожалению, бороться с ними пока сложно. Но возможно», — заявил актер.

Говоря о народной артистке СССР Алле Пугачевой, Певцов обратил внимание, что ее перестали уважать в России.

«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — отметил он.

Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о скандале Певцова и Варшавера

Дмитрий Певцов пришел на службу в театр «Ленком» в 1991 году. В 2021 году артист покинул культурное учреждение, но продолжал играть там в нескольких спектаклях. В январе 2025 года артист сообщил об исчезновении его портрета из фойе «Ленкома» и заявил, что театр больше не нуждается в его услугах.

Президент театра Марк Варшавер, комментируя ситуацию, сообщил, что, несмотря на критикующие деятельность «Ленкома» заявления Певцова, он предлагал ему новые роли и спектакли.

Затем артист заявил, что руководство «Ленкома» приняло решение исключить его из спектакля «Tout Paye, или Все оплачено». В беседе с NEWS.ru актер отметил, что связывает свое увольнение из театра с «определенными взглядами» руководства.

«Первый год, когда я увидел компетенцию художественного руководства на фоне дилетанта, я понял, что театр надо спасать, и у меня были мысли о том, что надо как-то возглавить театр. Я даже ходил в мэрию с этим предложением. Сейчас у меня таких желаний нет», — пояснил он.

Певцов отметил, что в «Ленкоме» увольнения происходят внезапно. Он также упрекнул Варшавера в игнорировании «творческого завещания» бывшего худрука театра Марка Захарова, которое было составлено в августе 2019 года.

Дмитрий Певцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Певцов

Дмитрий Певцов продолжает творческую и политическую деятельность. По словам артиста, он еще не принял окончательного решения относительно своих планов на сентябрьские выборы.

В апреле с Певцовым состоялась премьера сериала «Центурия» о вербовке украинцами подростков-диверсантов. Также артист продолжает выступать на сцене: играет в спектаклях и гастролирует со своим оркестром.

В марте Певцов выступил с инициативой возвращать билеты за непонравившийся спектакль или фильм. Депутат отметил, что не хочет чувствовать себя «обманутым дураком», когда заплатил большие деньги за постановку, которая его не устроила.

Также Певцов считает, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы.

«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами. — NEWS.ru), я был бы только рад. Потому что это неправильно — называться чужими именами. Это варварство», — признался он.

