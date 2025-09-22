«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 07:05

«Давно забыта»: Певцов заявил, что Пугачева лишилась уважения в России

Певцов: Пугачеву в России перестали уважать и давно забыли

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева уже давно забыта в России, заявил в беседе с РИА Новости народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его мнению, те люди, которые ее уважали, перестали это делать. Также парламентарий отметил, что не смотрел интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

У меня есть гораздо более интересные занятия. На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать, — подчеркнул Певцов.

Ранее актер выразил мнение, что людей, которые на словах становятся предателями Родины, особенно если они когда-либо были лидерами общественного мнения, нужно останавливать. По словам Певцова, все граждане живут в рамках гражданского и уголовного законодательства, и в военное время заявления Пугачевой требуют соответствующей реакции.

До этого стало известно, что адвокат Александр Трещев дополнил иск на 1,5 млрд рублей, поданный против Пугачевой. Теперь он требует лишить певицу возможности получать авторские отчисления за исполнение ее хитов на территории России.

Алла Пугачева
артисты
Дмитрий Певцов
интервью
