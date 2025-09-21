«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 09:54

Певцов выступил с неоднозначным заявлением после интервью Пугачевой

Певцов призвал останавливать предателей после интервью Пугачевой

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Людей, которые на словах становятся предателями Родины, особенно если они когда-либо были лидерами общественного мнения, нужно останавливать, заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости. Все граждане живут в рамках гражданского и уголовного законодательства, и в военное время подобные заявления требуют реакции, отметил он, комментируя интервью певицы Аллы Пугачевой.

Мы все российские граждане, а она, насколько я понимаю, российская гражданка. <…> Живем под действием законодательства гражданского и уголовного. Если человек не попадает и не бывает виноват в каком-либо из этих аспектов, то, как говорится, бог с ним. С другой стороны, время военное, и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то лидерами общественного мнения, — высказался артист.

Ранее председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал высказывания Пугачевой о Джохаре Дудаеве предательством России. Константинов подчеркнул, что для него творчество артистки теперь утратило значение, и он больше не может слушать ее песни.

Кроме того, адвокат Александр Трещев сообщил, что дополнил иск против Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Теперь он требует лишить артистку права на получение авторских отчислений за исполнение ее хитов в России. По данным источников, ежегодный доход певицы в стране составляет около 28 млн рублей. В эту сумму включены выплаты за использование ее композиций на российских музыкальных платформах, а также выплаты через Российское авторское общество.

