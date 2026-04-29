Евросоюз начнет «выплачивать» зарплаты украинским военнослужащим

Евросоюз впервые разрешил Украине использовать часть кредита на €90 млрд для выплат военным ВСУ, заявил депутат «Слуги народа» Арсений Пушкаренко в эфире «Новости. Live». Он отметил, что прежде военные расходы покрывались за счет налоговых поступлений внутри страны, тогда как внешнее финансирование использовали для социальных, медицинских и пенсионных нужд.

Была договоренность, что из этих денег нам впервые будет позволено использовать средства на потребности сил безопасности и обороны, а именно в денежном обеспечении военнослужащих, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву на €90 млрд. В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний на упрощенной системе налогообложения.

До этого стало известно, что Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для выплаты кредита Украине. Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая — начале июня.