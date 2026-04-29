29 апреля 2026 в 11:58

Евросоюз начнет «выплачивать» зарплаты украинским военнослужащим

Евросоюз впервые разрешил Украине использовать часть кредита на €90 млрд для выплат военным ВСУ, заявил депутат «Слуги народа» Арсений Пушкаренко в эфире «Новости. Live». Он отметил, что прежде военные расходы покрывались за счет налоговых поступлений внутри страны, тогда как внешнее финансирование использовали для социальных, медицинских и пенсионных нужд.

Была договоренность, что из этих денег нам впервые будет позволено использовать средства на потребности сил безопасности и обороны, а именно в денежном обеспечении военнослужащих, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву на €90 млрд. В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний на упрощенной системе налогообложения.

До этого стало известно, что Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для выплаты кредита Украине. Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая — начале июня.

Европа
Украина
Евросоюз
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

