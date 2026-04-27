Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 13:22

ЕК решила влезть в долги ради Украины

Еврокомиссия начала заимствования для кредита Украине на €90 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине объемом до €90 млрд (8 трлн рублей), следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая — начале июня.

Согласно данным Еврокомиссии, параметры кредита были согласованы лидерами ЕС в декабре 2025 года. Правовая база была утверждена Советом и Европарламентом в январе-феврале этого года, после чего весной ЕК начала привлекать средства на рынках капитала.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что кредит в размере €90 млрд, выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.

Кроме того, источник сообщил, что Евросоюзу, по всей видимости, придется выдать Украине еще один заем на десятки миллиардов евро в 2027 году, так как ранее выделенных денег может не хватить. До этого одобренный кредит, по данным собеседника, должен был покрыть примерно две трети ключевых бюджетных и оборонных нужд, однако этого не случилось.

Европа
Еврокомиссия
Украина
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.