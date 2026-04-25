25 апреля 2026 в 14:26

Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро

WSJ: в ЕС будут вынуждены оформить новый кредит для Украины в 2027 году

Евросоюзу, вероятно, потребуется предоставить Украине новый кредит в размере десятков миллиардов евро в 2027 году, поскольку уже выделенных средств может оказаться недостаточно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. По его информации, утвержденный кредит должен был покрыть примерно две трети основных бюджетных и оборонных потребностей страны, но этого не произошло.

В связи с этим существует риск, что Евросоюзу придется вернуться к вопросу дополнительного финансирования в следующем году, а не в 2028-м, как предполагалось прежде. Информатор напомнил, что на этой неделе страны ЕС с задержкой в два месяца окончательно утвердили кредит Украине в размере €90 млрд.

Ранее сообщалось, что Украине потребуется более $800 млрд для восстановления после боевых действий. По данным международной консалтинговой компании McKinsey, привлечь такие средства будет очень сложно из-за высоких рисков, которые сохранятся даже после завершения конфликта.

До этого в МИД России заявили, что действия Франции и ряда других европейских государств направлены на срыв любых продвижений в урегулировании украинского кризиса. В ведомстве считают, что страны ЕС ориентированы на блокирование всех позитивных изменений.

