В МИД России назвали виновников срыва инициатив по Украине МИД РФ: Франция пытается сорвать переговоры по урегулированию кризиса на Украине

Действия Франции и ряда других европейских государств направлены на срыв любых продвижений в урегулировании украинского кризиса, заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве отметили, что страны ЕС ориентированы на блокирование всех позитивных изменений в рамках трехсторонних контактов с участием США.

Кроме того, в МИД указали, что представления французского посла в Москве Николя де Ривьера о возможности урегулирования конфликта на основе «коалиции желающих» нереалистичны. В диппредставительстве уточнили, что такая инициатива направлена на обеспечение интересов Киева и его европейских сторонников.

Де Ривьер представил весьма искаженный взгляд на текущее состояние двусторонних отношений и украинский кризис. Некоторые сделанные господином послом оценки <...> оторваны от действительности, — добавили в МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что европейские сторонники Киева вскоре превратятся в «коалицию отжелавших». Глава ведомства отметил, что некоторые страны обсуждают создание альтернативного НАТО блока, куда могут войти ЕС, Турция, Великобритания и Украина.