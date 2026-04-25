25 апреля 2026 в 14:20

Названа необходимая для восстановления Украины сумма

McKinsey: для восстановления Украины понадобится $800 млрд

Львов, Украина Львов, Украина Фото: Laura Osman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украине для восстановления после боевых действий потребуется более $800 млрд, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey. По данным источника, привлечь такие средства будет очень сложно из-за высоких рисков, которые сохранятся даже после завершения конфликта.

Инвесторы называют среди факторов риска разрушение активов из-за боевых действий, срывы проектов, политическую нестабильность и слабость экономики. В первые пять лет потребуется около $360 млрд для поддержания экономики, из них от $120 до $140 млрд — за счет иностранного долга, но банки и инвесторы будут осторожны.

Как пишет издание, существующие механизмы финансирования не соответствуют масштабам задач: они ориентированы на малый и средний бизнес, тогда как крупные проекты остаются без поддержки. Ситуацию осложняют непростые процедуры и жесткие требования, которые замедляют запуск инвестиций.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе недолго будут праздновать поддержку Украины на фоне усиливающихся разногласий внутри блока. Как пишет Politico, первоначальное чувство триумфа быстро сменилось осознанием множества кризисов и сложных вызовов. Одним из спорных вопросов остается перспектива вступления Украины в ЕС.

Европа
Украина
деньги
финансы
восстановление
СВО
