«Орудие преступления»: Вассерман о «расстрельном списке» Украины

Скандально известный украинский интернет-сайт «Миротворец» является прямым орудием преступлений украинской террористической организации, заявил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман. Парламентарий подчеркнул, что для авторов ресурса не существует моральных и возрастных границ.

Украина — террористическая организация, и все, что делает террористическая организация по отношению к жертвам террора, заведомо преступно. В том числе преступно и существование сайта «Миротворец». Это не мешает ему быть орудием преступления, занося на этот самый «Миротворец» несовершеннолетних, — сказал он.

По его словам, публикуя личные данные граждан, включая подростков, операторы ресурса руководствуются исключительно принципом «до кого смогли дотянуться».

Ранее российские актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова попали в базу украинского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои». Ресурс опубликовал личные данные артистов, включая несовершеннолетнюю девочку.