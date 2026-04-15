В украинский «расстрельный» список попала 11-летняя актриса из России

В базу «Миротворца» попала 11-летняя актриса из России

Российские актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова попали в базу украинского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои», свидетельствуют данные ресурса. Ресурс опубликовал личные данные артистов, включая несовершеннолетнюю девочку.

Владельцы ресурса обвиняют актеров, в том числе и юную Алису, в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Основанием послужило то, что сериал посвящен добровольцам СВО, а его съемки велись в ДНР.

Ранее создатели «Миротворца» внесли в свою базу данных сценаристов сериала «Свои» — Владислава Кида и Тимофея Ускова. Основанием стала также публичная поддержка России и участие в создании проекта о добровольцах СВО.

До этого в базу «Миротворца» добавили трех российских гандболисток — Анастасию Шавман, Екатерину Маренникову и Викторию Шамановскую. Причиной для внесения послужило их участие в сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах. На ресурсе спортсменок обвинили в поддержке России и «покушении на территориальную целостность Украины».

Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в свои выборы
Иммунолог ответила, куда можно уехать от цветения березы
Стало известно, когда Молдавия перестанет быть частью СНГ
Раскрыта судьба студента, которого судили за сломанную руку на армрестлинге
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
