В украинский «расстрельный» список попала 11-летняя актриса из России

Российские актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова попали в базу украинского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои», свидетельствуют данные ресурса. Ресурс опубликовал личные данные артистов, включая несовершеннолетнюю девочку.

Владельцы ресурса обвиняют актеров, в том числе и юную Алису, в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Основанием послужило то, что сериал посвящен добровольцам СВО, а его съемки велись в ДНР.

Ранее создатели «Миротворца» внесли в свою базу данных сценаристов сериала «Свои» — Владислава Кида и Тимофея Ускова. Основанием стала также публичная поддержка России и участие в создании проекта о добровольцах СВО.

До этого в базу «Миротворца» добавили трех российских гандболисток — Анастасию Шавман, Екатерину Маренникову и Викторию Шамановскую. Причиной для внесения послужило их участие в сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах. На ресурсе спортсменок обвинили в поддержке России и «покушении на территориальную целостность Украины».