Политолог ответил, кто может выиграть от выхода ОАЭ из ОПЕК Политолог Дудаков: раскол внутри ОПЕК может сыграть на руку США

Раскол внутри ОПЕК из-за выхода ОАЭ из организации может сыграть на руку США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтону будет легче работать в условиях, когда перед ними уже не один большой нефтяной «картель», а отдельные страны, которые можно «дожимать» поодиночке.

ОАЭ на протяжении многих десятилетий были участником сначала ОПЕК, потом ОПЕК+. Выход страны из организации — знаковое решение. Сейчас, конечно, на фоне энергокризиса и перекрытия Ормузского пролива между монархиями Персидского залива начинается война всех против всех. Раскол внутри ОПЕК и среди монархий залива будет усугубляться. Я бы не сказал, что это большая победа администрации Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru). Но американцам, конечно, будет легче работать в этих условиях, когда они уже не имеют дела с одним большим нефтяным картелем. Можно будет каждую страну по отдельности дожимать, — сказал Дудаков.

Он добавил, что особенно жестко ОАЭ действуют в отношении Пакистана, требуя вернуть кредиты. По его словам, этим пользуется Эр-Рияд, который сближается с Исламабадом назло Абу-Даби.

Те же самые Объединенные Арабские Эмираты, например, сейчас очень жестко начинают действовать в отношении Пакистана и требуют от него вернуть кредиты. Соответственно у Исламабада обостряются долговые проблемы. Этим пользуется Саудовская Аравия, которая перехватывает повестку и сближается с Пакистаном в пику ОАЭ. То есть сейчас все больше и больше мы будем говорить о кризисе в отношениях между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, — заключил Дудаков.

Ранее президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ представляет собой тревожный сигнал. Он связал этот шаг с последствиями войны между Ираном и США.