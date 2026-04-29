Найдено решение пиковых нагрузок на транспорт в майские праздники Минтранс: транспорт перейдет в режим повышенной готовности на майские праздники

Российский транспортный комплекс на майские праздники, с 30 апреля по 11 мая, перейдет в режим повышенной готовности из-за ожидаемых пиковых нагрузок, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. По его словам, отрасль должна обеспечить бесперебойную работу, передает пресс-служба ведомства.

На майские праздники ожидаются пиковые нагрузки: отрасль должна обеспечить бесперебойную работу транспорта и перейти в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая, — сказано в сообщении.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не следует выезжать из страны на майские праздники, так как резкая смена климата и часового пояса может негативно сказаться на здоровье. По его словам, заграничный отдых лучше отложить на лето.

Прежде доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что жителей России в мае при пятидневной рабочей неделе ждут 19 рабочих и 12 выходных дней. Такое распределение связано с наличием двух праздничных дат: 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также 9 мая — Дня Победы.