Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники

Россиянам не следует выезжать из страны на майские праздники, так как резкая смена климата и часового пояса может негативно сказаться на здоровье, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, заграничный отдых лучше оставить на лето, а в это время просто выехать за город, передает РИА Новости.

Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс, — считает Онищенко.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что жителей России в мае при пятидневной рабочей неделе ждут 19 рабочих и 12 выходных дней. Такое распределение связано с наличием двух праздничных дат: 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также 9 мая — Дня Победы.

До этого адвокат Олег Зернов рассказал, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Причем это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если начальник отказывается оплачивать работу в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.