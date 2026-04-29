Терапевт дала советы, как просто укрепить иммунитет

Терапевт Абраменкова: укрепить иммунитет можно с помощью качественного сна

Для укрепления иммунитета необходимы качественный сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Анна Абраменкова. Врач также посоветовала периодически сдавать анализы крови на предмет дефицита белка, витаминов и микроэлементов.

Иммунная система — слишком сложно настроенный механизм. Но можно помочь ему работать как следует. Поверьте, он будет вам благодарен. Во-первых, важно наладить сон. Пока мы спим, меняется скорость и интенсивность многих процессов, происходящих в организме. Это необходимо для перезагрузки, без нее все системы организма истощаются и эффективность их работы резко падает. Спите не менее восьми часов в сутки и соблюдайте режим сна и отдыха, — призвала Абраменкова.

Она порекомендовала соблюдать здоровый и полноценный рацион. В качестве регулярной физической активности врач предложила обратить внимание на аэробные нагрузки. Бег, плавание, ходьба, поездки на велосипеде или лыжах позволяют снизить уровень стресса и прокачать выносливость. Кроме того, эти виды спорта улучшают кровообращение.

Ранее терапевт Зарема Тен предупредила, что самолечение антибиотиками может привести к возникновению устойчивых к ним бактерий. По ее словам, чрезмерное использование медикаментов также снижает иммунную защиту организма.

