Генерал-майор раскрыл коварную схему атак ВСУ на российские регионы

Разобранные дроны ВСУ обманным путем завозят в Россию, чтобы затем использовать их для атак на промышленные объекты, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в остальных случаях украинские войска запускают беспилотники с ближайших подконтрольных территорий.

По ряду российских промышленных объектов под Пермью были нанесены удары. Предположительно, это дроны ВСУ, которые могли быть собраны на территории России, запущены из глухих районов, которые не просматриваются радиолокационными станциями. Подобные атаки Украина проводит постоянно. Если технические возможности беспилотников, которые поставляют НАТО и Евросоюз для Киева, позволяют атаковать из регионов, подконтрольных ВСУ, они запускают их оттуда. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в РФ под различными предлогами, — пояснил Липовой.

Он пояснил, что дроны, ввезенные в Россию обманным путем, попадают в руки спящих ячеек, которые собственноручно собирают их и программируют. По словам генерала, российские спецслужбы постоянно выявляют и задерживают исполнителей террористических актов, после чего их ждет суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об объявлении режима беспилотной опасности в Свердловской, Пермской и Челябинской областях. В аэропортах Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Минобороны эту информацию не комментировали.