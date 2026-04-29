29 апреля 2026 в 11:59

Генерал-майор раскрыл коварную схему атак ВСУ на российские регионы

Генерал Липовой: разобранные дроны ВСУ обманом завозят в РФ для последующих атак

Фото: Социальные сети
Разобранные дроны ВСУ обманным путем завозят в Россию, чтобы затем использовать их для атак на промышленные объекты, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в остальных случаях украинские войска запускают беспилотники с ближайших подконтрольных территорий.

По ряду российских промышленных объектов под Пермью были нанесены удары. Предположительно, это дроны ВСУ, которые могли быть собраны на территории России, запущены из глухих районов, которые не просматриваются радиолокационными станциями. Подобные атаки Украина проводит постоянно. Если технические возможности беспилотников, которые поставляют НАТО и Евросоюз для Киева, позволяют атаковать из регионов, подконтрольных ВСУ, они запускают их оттуда. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в РФ под различными предлогами, — пояснил Липовой.

Он пояснил, что дроны, ввезенные в Россию обманным путем, попадают в руки спящих ячеек, которые собственноручно собирают их и программируют. По словам генерала, российские спецслужбы постоянно выявляют и задерживают исполнителей террористических актов, после чего их ждет суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об объявлении режима беспилотной опасности в Свердловской, Пермской и Челябинской областях. В аэропортах Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

