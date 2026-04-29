29 апреля 2026 в 12:00

На Украине лже-таксисты помогали военным сбежать за границу

В ГБР Украины сообщили о вывозе дезертиров под видом такси для военных

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
В подконтрольном Киеву городе Запорожье задержаны двое мужчин, которые наладили нелегальный бизнес по вывозу за границу военнослужащих, самовольно покинувших места службы, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) страны. Одним из фигурантов оказался сотрудник воинской части, который помогал прикрывать нелегальные перевозки под видом официальных поездок.

Злоумышленники действовали под вывеской круглосуточного сервиса для военных, уточнили в ведомстве. Житель Запорожья размещал в интернете объявления о предоставлении услуг «такси для военных 24/7 Запорожья» и находил клиентов, желавших незаконно покинуть расположение частей.

Следствие установило, что организатор обещал дезертирам доставку в любой населенный пункт страны и гарантировал беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты. При остановке он связывался с подельником, который по видеосвязи объявлял о «рекрутинговой процедуре», что позволяло машине ехать дальше.

Задержание произошло после получения $4 тыс. (298 760 рублей) за очередной побег. Фигурантам предъявлены обвинения в пособничестве дезертирству и незаконной переправке через границу. В ГБР отметили, что санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как стал получать угрозы от семей пропавших под Сумами солдат его подразделения. По информации российских силовиков, сейчас комбат прячется в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне.

Европа
Украина
военные
такси
дезертиры
Запорожье
