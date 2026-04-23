23 апреля 2026 в 08:21

Командир элитного батальона ВСУ бежал в Германию из-за гнева матерей солдат

Командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как стал получать угрозы от семей пропавших под Сумами солдат его подразделения, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, сейчас комбат прячется в своей квартире во Франкфурте-на-Майне.

Подразделения элитного 53-го отдельного разведывательного батальона утратили боеспособность в Краснопольском районе. Командир батальона В. Самборук после получения в личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне, — рассказал собеседник агентства.

Также стало известно, что целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ исчезают в Волчанском районе Харьковской области. По информации источников, семьи военнослужащих массово пытаются выяснить судьбу своих близких, не выходящих на связь.

Ранее сообщалось, что порядка 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт из-за провальной попытки контратаки в Харьковской области. В силовых структурах России рассказали, что «солдаты удачи» ушли с позиций и пообещали обернуть свое оружие против украинцев.

