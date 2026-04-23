Целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ исчезают в Волчанском районе Харьковской области, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах. Семьи военнослужащих массово пытаются выяснить судьбу своих близких, не выходящих на связь.

Отчаявшиеся родственники солдат 57-й ОМПБр ищут целые подразделения мотопехотной бригады, пропавшие без вести в Волчанском районе, — пояснил собеседник агентства.

Волчанск долгое время являлся ключевым укрепрайоном ВСУ с мощной сетью подземных коммуникаций и оборонительной линией вдоль реки Волчьей. Бои за этот населенный пункт продолжались с мая 2024 года, при этом украинские силы активно использовали для обороны крупные промышленные предприятия города. Противостояние завершилось 1 декабря 2025 года, когда стало известно об освобождении Волчанска военнослужащими группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как стал получать угрозы от семей пропавших под Сумами солдат его подразделения. По информации российских силовиков, сейчас комбат прячется в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне.