26 апреля 2026 в 12:00

Натираю сыр прямо в кефир — через 5 минут на столе оладьи с ветчиной и зеленью, вкуснее пирожков

Беру яйца, сыр, ветчину и кефир — замешиваю тесто, жарю на сковороде, и через 5 минут на столе стопка румяных, пышных оладий, которые получаются сытными, нежными и намного вкуснее обычных. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные оладьи с хрустящей корочкой, а внутри — нежный мякиш с расплавленным сыром, кусочками ветчины и ароматом зелени, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 100 г твердого сыра, 100 г ветчины, 1 стакан кефира (250 мл), 1 стакан муки (150 г), 1 чайная ложка соды, щепотка соли, зелень по вкусу, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, перемешайте. Всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Сыр натрите на крупной терке, ветчину нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Добавьте сыр, ветчину и зелень в тесто, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти оладьи исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Общество
Оладушки готовлю из творога и тыквы — наш семейный мастхэв к завтраку
Общество
Когда драники надоели, беру пекинку и пеку гору вкуснятины — оладьи просто загляденье. Со сметаной — и больше ничего не надо
Общество
Вместо скучных бутербродов — эти гренки: хрустящие, с тягучим сыром и ветчиной. Семья просит их каждое утро
Общество
Ничего не варю и собираю за 7 минут: салат с ветчиной и оливками. Кремовая заправка из авокадо
Общество
Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита
Мария Левицкая
М. Левицкая
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

