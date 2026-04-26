Натираю сыр прямо в кефир — через 5 минут на столе оладьи с ветчиной и зеленью, вкуснее пирожков

Беру яйца, сыр, ветчину и кефир — замешиваю тесто, жарю на сковороде, и через 5 минут на столе стопка румяных, пышных оладий, которые получаются сытными, нежными и намного вкуснее обычных. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные оладьи с хрустящей корочкой, а внутри — нежный мякиш с расплавленным сыром, кусочками ветчины и ароматом зелени, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 100 г твердого сыра, 100 г ветчины, 1 стакан кефира (250 мл), 1 стакан муки (150 г), 1 чайная ложка соды, щепотка соли, зелень по вкусу, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, перемешайте. Всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Сыр натрите на крупной терке, ветчину нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Добавьте сыр, ветчину и зелень в тесто, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти оладьи исчезают быстрее, чем вы их жарите.

