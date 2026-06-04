ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 10:48

Не понимал окрошку, пока не сделал ее так — никакой колбасы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ветчина в окрошке меняет все: сытно, сочно и без тяжести. Этот рецепт буквально открыл для меня блюдо, которое ранее не признавал.

Ингредиенты

Ветчина — 300 г, картофель отварной — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы свежие — 3 шт., редис — 200 г, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 пучок, квас хлебный — 1,5 л, горчица — 1 ст. л., сок лимона — 1 ст. л., сметана — 4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца заранее, чтобы они остыли в холодильнике. Нарезаю все кубиками: ветчину, картошку, огурцы, яичные белки. Редис режу тонкими кружками, зелень мелко рублю — это база. Самое сложное — заправка: растираю вилкой желтки с горчицей, лимонным соком и ложкой кваса, пока не получится однородная паста. Смешиваю все в большой миске, заливаю холодным квасом, солю и перчу. Разливаю по тарелкам, сверху ложка сметаны и щепотка свежей зелени.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда был скептиком окрошки, но этот рецепт меня переубедил. Ветчина вместо колбасы дала невероятную сочность и нежную текстуру, а горчица с лимонным соком в квасе сделали вкус ярким и освежающим. Картошка и яйца, нарезанные мелкими кубиками, не разварились, а остались упругими. Советую подавать с горчицей прямо в тарелке — это добавляет пикантности.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 июня: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 июня: где сбои в России
Бармен назвал самый популярный вкус лимонада среди россиян
Общество
Бармен назвал самый популярный вкус лимонада среди россиян
3 лучших рецепта сырников за 10 минут: классические, сладкие, с зеленью
Семья и жизнь
3 лучших рецепта сырников за 10 минут: классические, сладкие, с зеленью
Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов
Общество
Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов
Окрошка по старинному рецепту — влюбились все: жарим курицу и говядину и берем квас
Общество
Окрошка по старинному рецепту — влюбились все: жарим курицу и говядину и берем квас
Общество
рецепты
окрошка
ветчина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России освободили населенный пункт в Запорожской области
Матвиенко предложила создать клуб миллионеров для заботы о семьях с детьми
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.