Не понимал окрошку, пока не сделал ее так — никакой колбасы

Не понимал окрошку, пока не сделал ее так — никакой колбасы

Ветчина в окрошке меняет все: сытно, сочно и без тяжести. Этот рецепт буквально открыл для меня блюдо, которое ранее не признавал.

Ингредиенты

Ветчина — 300 г, картофель отварной — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы свежие — 3 шт., редис — 200 г, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 пучок, квас хлебный — 1,5 л, горчица — 1 ст. л., сок лимона — 1 ст. л., сметана — 4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца заранее, чтобы они остыли в холодильнике. Нарезаю все кубиками: ветчину, картошку, огурцы, яичные белки. Редис режу тонкими кружками, зелень мелко рублю — это база. Самое сложное — заправка: растираю вилкой желтки с горчицей, лимонным соком и ложкой кваса, пока не получится однородная паста. Смешиваю все в большой миске, заливаю холодным квасом, солю и перчу. Разливаю по тарелкам, сверху ложка сметаны и щепотка свежей зелени.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда был скептиком окрошки, но этот рецепт меня переубедил. Ветчина вместо колбасы дала невероятную сочность и нежную текстуру, а горчица с лимонным соком в квасе сделали вкус ярким и освежающим. Картошка и яйца, нарезанные мелкими кубиками, не разварились, а остались упругими. Советую подавать с горчицей прямо в тарелке — это добавляет пикантности.