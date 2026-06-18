Думал, ботвинья — это бабушкины сказки. Попробовал — и теперь хочу ее каждое лето

Думал, ботвинья — это бабушкины сказки. Попробовал — и теперь хочу ее каждое лето

Слышал, что это блюдо — предок современной окрошки. Оказалось, в сто раз интереснее: кислый квас, нежная рыба и море зелени.

Ингредиенты

Квас — 1,5 л, филе лосося свежее или малосольное — 600 г, листовая зелень (щавель, шпинат, свекольная ботва) — 500 г, лимонный сок или белый винный уксус — 1 ст. л., огурцы — 3 шт., зеленый лук — пучок, укроп — пучок, соль — по вкусу, колотый лед — для подачи.

Как готовлю

Кладу филе лосося в кастрюлю, заливаю холодной водой так, чтобы оно было чуть покрыто, добавляю ложку лимонного сока. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю 5–7 минут. Оставляю остывать прямо в бульоне — так рыба останется сочной и не развалится.

Всю листву (щавель, шпинат, ботву) закидываю в кастрюлю, наливаю воды вровень с листьями. Варю на слабом огне 30 минут, периодически притапливая зелень ложкой. Потом откидываю на дуршлаг и перетираю в пюре. Даю остыть.

Огурцы, лук и укроп мелко рублю, солю и разминаю деревянной толкушкой, чтобы пустили сок. Смешиваю протертую зелень с холодным квасом, добавляю туда размятые огурцы с луком. Обязательно кидаю в кастрюлю горсть колотого льда — ботвинья должна быть ледяной. Рыбу нарезаю тонкими ломтиками, кладу в тарелку, заливаю зеленой смесью. Все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Суп получился ярко-зеленым, освежающим и сытным одновременно. Главное открытие: ботвинья не терпит суеты — дайте ей настояться час в холодильнике, и вкус станет в разы глубже. Рекомендую всем, кто устал от окрошки.