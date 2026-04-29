В «ЛизаАлерт» опровергли слухи о пропавшей при атаке ВСУ на Туапсе девочке

29 апреля 2026 в 11:03

В «ЛизаАлерт» опровергли данные СМИ о пропавшей при атаке ВСУ на Туапсе девочке

Данные о том, что пропавшая после удара украинского БПЛА по жилому дому в Туапсе 16 апреля 14-летняя школьница была обнаружена погибшей, не соответствют действительности, передает пресс-служба «ЛизаАлерт». До этого сообщалось, что ее тело нашли под завалами пятиэтажного дома.

ДПСО «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю обращает внимание на распространение в средствах массовой информации недостоверных сведений о якобы завершении поисков Валерии Боковой в городе Туапсе. Пресс-служба отряда не давала комментариев по данному поиску и не располагает подтвержденной актуальной информацией по указанному случаю, — сказано в сообщении.

Информацию о якобы обнаружении девочки погибшей ранее распространил «Царьград». Утверждалось, что тело нашли под завалами пятиэтажного дома на улице Сочинской.

До этого начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко сообщал, что поиски школьницы, которая пропала в Туапсе при атаке ВСУ, будут продолжаться. Он уточнил, что к поисковой операции привлекали кинологов, однако это не дало результата. Также прилегающую территорию обследовали с использованием дронов.

