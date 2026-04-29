29 апреля 2026 в 12:10

Экс-депутат Килинкаров раскрыл махинации Зеленского с «черным налом»

Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli / Live/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский использует секретный самолет для вывода крупных сумм наличных денег в ряд государств, в том числе в Саудовскую Аравию, сообщил «Газете.Ru» бывший украинский нардеп Спиридон Килинкаров. По его словам, такая схема необходима, чтобы обезопасить капиталы от американских проверок и аудита выделенной помощи. Использование «черного нала» позволяет украинской верхушке скрывать транзакции, которые могли бы отследить финансовые службы США, уверен парламентарий.

Политик утверждает, что речь идет о миллиардах долларов, полученных от западных партнеров и выведенных через личные договоренности с лидерами других государств. Для хранения средств выбираются страны, готовые гарантировать безопасность накопленных активов вне зоны досягаемости американского влияния. Килинкаров отметил, что частые зарубежные визиты президента могут быть связаны именно с решением вопросов личного обогащения.

Когда он каждый раз летает в любую другую страну, надо понимать, что он это делает не столько для решения вопроса Украины, сколько для решения вопросов безопасности накопленных капиталов, — добавил Килинкаров.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предположил, что украинцы будут праздновать день, когда Зеленский покинет пост президента страны. Так он отреагировал на статью New York Times, в которой руководителя Украины назвали «новым главой свободного мира».

Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

