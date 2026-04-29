Экс-депутат Килинкаров раскрыл махинации Зеленского с «черным налом» Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский вывозит свои деньги в офшоры в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский использует секретный самолет для вывода крупных сумм наличных денег в ряд государств, в том числе в Саудовскую Аравию, сообщил «Газете.Ru» бывший украинский нардеп Спиридон Килинкаров. По его словам, такая схема необходима, чтобы обезопасить капиталы от американских проверок и аудита выделенной помощи. Использование «черного нала» позволяет украинской верхушке скрывать транзакции, которые могли бы отследить финансовые службы США, уверен парламентарий.

Политик утверждает, что речь идет о миллиардах долларов, полученных от западных партнеров и выведенных через личные договоренности с лидерами других государств. Для хранения средств выбираются страны, готовые гарантировать безопасность накопленных активов вне зоны досягаемости американского влияния. Килинкаров отметил, что частые зарубежные визиты президента могут быть связаны именно с решением вопросов личного обогащения.

Когда он каждый раз летает в любую другую страну, надо понимать, что он это делает не столько для решения вопроса Украины, сколько для решения вопросов безопасности накопленных капиталов, — добавил Килинкаров.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предположил, что украинцы будут праздновать день, когда Зеленский покинет пост президента страны. Так он отреагировал на статью New York Times, в которой руководителя Украины назвали «новым главой свободного мира».