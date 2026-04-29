Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 13:21

Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства

Общественник Иванов: у четверговой соли нет магических свойств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Четверговая соль не обладает магическими свойствами, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, попытки «зарядить» предметы энергией не связаны с церковными традициями.

В народной традиции существует обычай готовить так называемую «четверговую соль», которую прокаливают в печи или на сковороде в Великий четверг, а затем нередко приписывают ей особые целебные или защитные свойства. Что говорит об этом Православная Церковь? Это день глубокой молитвы и духовного сосредоточения. И любые попытки «зарядить» предметы особой энергией или силой — это не церковная традиция, а суеверие, уводящее человека от истинной веры, — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что в православном Требнике действительно существует молитва для освящения соли, однако она не связана с Великим четвергом. При этом, по словам общественника, это не подразумевает придание продуктам магических защитных или целительных свойств.

Что же делать верующему человеку, если он по традиции приготовил такую соль? Отнеситесь к ней как к напоминанию о Страстной седмице, но не приписывайте ей никакой магической силы. Не храните ее как оберег, не используйте в заговорах, не верьте, что она отгоняет бесов или лечит болезни, — заключил Иванов.

Ранее священник Русской православной церкви Илья Савастьянов заявил, что в православии нет запрета на получение кредита. Однако, по его словам, важно учитывать, не причинят ли действия заемщика вред другим людям.

Общество
РПЦ
православные
советы
Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.