Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства

Четверговая соль не обладает магическими свойствами, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, попытки «зарядить» предметы энергией не связаны с церковными традициями.

В народной традиции существует обычай готовить так называемую «четверговую соль», которую прокаливают в печи или на сковороде в Великий четверг, а затем нередко приписывают ей особые целебные или защитные свойства. Что говорит об этом Православная Церковь? Это день глубокой молитвы и духовного сосредоточения. И любые попытки «зарядить» предметы особой энергией или силой — это не церковная традиция, а суеверие, уводящее человека от истинной веры, — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что в православном Требнике действительно существует молитва для освящения соли, однако она не связана с Великим четвергом. При этом, по словам общественника, это не подразумевает придание продуктам магических защитных или целительных свойств.

Что же делать верующему человеку, если он по традиции приготовил такую соль? Отнеситесь к ней как к напоминанию о Страстной седмице, но не приписывайте ей никакой магической силы. Не храните ее как оберег, не используйте в заговорах, не верьте, что она отгоняет бесов или лечит болезни, — заключил Иванов.

