Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 13:24

Песков высказался о последствиях украинских ударов по НПЗ в Туапсе

Песков: идет работа по минимизации последствий украинских ударов по НПЗ в Туапсе

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

Работа властей по минимизации последствий ударов украинских дронов нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся на канале Кремля в мессенджере МАКС, пока что давать оценки преждевременно.

Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент. Поэтому давать какие-то оценки преждевременно, ведется большая, напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни людей, сотни и сотни специалистов, которые героически борются с последствиями этих террористических ударов, — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

Также Песков сообщил, что глава МЧС Александр Куренков несколько раз докладывал Путину о ситуации в Туапсе. Он отметил, что министр незамедлительно прибыл на место аварии.

Власть
Кремль
Дмитрий Песков
атаки ВСУ
Туапсе
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.