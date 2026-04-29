Захарова высказалась о европейских инициативах по конфликту на Украине

Любые заявления лидеров стран Евросоюза по мирному урегулированию конфликта на Украине не имеют значения для России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что европейские государства не являются участниками переговорного процесса, передает корреспондент NEWS.ru.

Я напомню, что ни ФРГ, ни Европейский союз в целом не являются участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Любые заявления их руководства на этот счет не являются для нас значимыми, — подчеркнула она.

Ранее дипломат обратила внимание, что западные лидеры позиционируют себя как просветителей и хранителей научно-образовательных ценностей. На деле же их заявления демонстрируют вопиющую безграмотность, соединенную с хамством, фанаберией и высокомерным отношением к остальным людям.

До этого Захарова отмечала, что властям Германии пора сделать вывод о провале немецкой политики в отношении России с 2022 года. По ее мнению, им также следует объяснить своим гражданам, почему экономику переводят на военные рельсы.