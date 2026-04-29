Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Ильиновка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующие телеграммы направлены командованию и личному составу двух подразделений группировки войск «Южная», участвовавших в операции.

Мужество и отвага личного состава позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск, приближая день нашей общей победы над неонацизмом, — говорится в поздравлении.

Ранее Белоусов вручил медаль «Золотая звезда» Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.

До этого Ярашев рассказал, что смог в одиночку удерживать позицию в районе населенного пункта Гришино в ДНР на протяжении 68 дней благодаря постоянной связи с командованием. Он добавил, что противник работал FPV-дронами, но командиры поддерживали его огнем артиллерии.