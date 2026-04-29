Юрист напомнила, чем грозит мойка автомобиля на дачном участке

Прямого запрета на мойку автомобиля на дачном участке в федеральном законе нет, но есть множество смежных норм, которые делают это мероприятие рискованным, рассказала NEWS.ru юрист и медиатор, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. По ее словам, за слив воды с химией на землю или в водоохранной зоне можно получить штраф по двум статьям КоАП сразу — общей суммой до 10 тыс. рублей. При этом в Москве и области санкции еще выше, добавила она.

Если моющее средство просочилось и испортило почву, вас могут привлечь сразу по двум статьям КоАП РФ: за нарушение обращения с отходами и за порчу земель. Сумма штрафа в таком случае может быть удвоена, — сказала Безмаленко.

В целом, как пояснила эксперт, по федеральным нормам за нарушение правил обращения с отходами предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс.рублей. При этом региональные законы могут вводить собственные запреты на мойку машин в не отведенных для этого местах — например, в Москве и Московской области штраф доходит до 5 тыс. рублей. Юрист также напомнила: за порчу земли (когда химикаты попадают в почву) грозит штраф до 5 тыс. рублей, а если мыть автомобиль в водоохранной зоне, рядом с водоемом — до 4,5 тыс. рублей.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что за выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.. По его словам, ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена по КоАП России.