29 апреля 2026 в 17:05

Юрист напомнила, чем грозит мойка автомобиля на дачном участке

Юрист Безмаленко: мойка машины на даче может обойтись в двойной штраф

Прямого запрета на мойку автомобиля на дачном участке в федеральном законе нет, но есть множество смежных норм, которые делают это мероприятие рискованным, рассказала NEWS.ru юрист и медиатор, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. По ее словам, за слив воды с химией на землю или в водоохранной зоне можно получить штраф по двум статьям КоАП сразу — общей суммой до 10 тыс. рублей. При этом в Москве и области санкции еще выше, добавила она.

Если моющее средство просочилось и испортило почву, вас могут привлечь сразу по двум статьям КоАП РФ: за нарушение обращения с отходами и за порчу земель. Сумма штрафа в таком случае может быть удвоена, — сказала Безмаленко.

В целом, как пояснила эксперт, по федеральным нормам за нарушение правил обращения с отходами предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс.рублей. При этом региональные законы могут вводить собственные запреты на мойку машин в не отведенных для этого местах — например, в Москве и Московской области штраф доходит до 5 тыс. рублей. Юрист также напомнила: за порчу земли (когда химикаты попадают в почву) грозит штраф до 5 тыс. рублей, а если мыть автомобиль в водоохранной зоне, рядом с водоемом — до 4,5 тыс. рублей.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что за выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.. По его словам, ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена по КоАП России.

Наталья Петрова
Суд Ярославля запретил ЛГБТ-движение и признал его экстремистским
Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+
США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС
Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей
Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы
В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3
В карманах майора полиции оказались 10 млн рублей задержанного мошенника
Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ
Школьную столовую закрыли на 15 суток после отравления 20 детей
Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США
На Украине похоронили еще живого военнопленного ВСУ
В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США
В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой по всему миру
В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку
Почему «слишком красиво» мешает спать: парадокс идеального интерьера
Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве
Песков раскрыл, предупреждали ли ОАЭ Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Криминалист оценил шансы ИИ на раскрытие преступлений
Россияне перестали экономить и скупают дорогие туры в соседнюю страну
На Кубани призвали проверить системы оповещения из-за подъема рек
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

